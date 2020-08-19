هل ينتقل التضخم لمصر؟

د/ عادل عبد العزيز الفكي

طرحت على هذا العمود أول أمس فكرة اتفاق البنكين المركزيين بالسودان ومصر على عملة موحدة، اقترحت تسميتها (جسم)، كناية عن (الجنيه السوداني المصري). الدبلوماسي النابه حسام الدين الطيب القائم بأعمال سفارتنا بالرباط بعد أن أشاد بالفكرة تساءل: ألن يخشى الأخوة بمصر من انتقال التضخم العالي إليهم؟ وهو سؤال ذكي وعميق.

للإجابة عن هذا السؤال أبدأ بعرض مثال لتقريب الفكرة: إذا كان 5 مليمترات مكعبة من مادة سامة كافية لقتل شخص إذا وضع في كوب ماء، فإن نفس الجرعة لا تقتل، إذا خلطت بماء صهريج، أو وضعت في حوض سباحة.

لقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام 2019 مبلغ 1.4 ترليون دولار. فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسودان في نفس العام مبلغ 175 مليار دولار. وبلغت نسبة التضخم في مصر لنفس العام 13.7%، فيما بلغت نسبة التضخم في السودان لنفس العام 51% (المصدر إحصاءات صندوق النقد الدولي IMF) .

وفقاً للإحصاءات أعلاه فإن حجم الاقتصاد المصري يساوي حالياً حوالي تسعة أضعاف حجم الاقتصاد السوداني، وبناءً عليه فإن أثر التضخم في السودان على الاقتصاد المصري سوف يكون ضئيلاً، ولن يتجاوز بتقديري نقطة مئوية واحدة.

غير أن الأهم من ذلك تحديد الفوائد لكلا الاقتصادين من خلال توحيد العملة، كمرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي. هناك دراسات قديمة تناولت إمكانيات السودان الزراعية من أرض ومياه، وقدرات مصر في التقنية الزراعية والتمويل.

من الدراسات الحديثة دراسة الشركة الاستشارية (لامير) الألمانية، التي وبتكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، أعدت دراسة تفصيلية أثبتت قدرة الزراعة في السودان على تغطية احتياجات الدول العربية من خمس مواد أساسية هي: الحبوب ومنها القمح بشكل خاص، السكر، الألبان، اللحوم، وزيوت الطعام. والتي يبلغ حجم الفجوة فيها في الدول العربية 35 مليار دولار سنوياً.

أشارت دراسة شركة لامير فيما يلي الأراضي في السودان لتوفر 24 مليون هـكتار أراضي زراعية مطرية و 2 مليون هـكتار أراضي زراعية مروية. مع مساحات مراعي هائلة.

وفيما يلي موارد المياه أشارت الدراسة إلى توفر السودان حالياً على حوالي 26 مليار م3 من المياه، منها 18 مليار م3 حصة السودان من مياه النيل. وحوالي 2 مليار م3 من نهري القاش وبركة. وحوالي 2,3 مليار م3 من الوديان. وحوالي 3 مليار م3 مياه جوفية.

أما في مجال الثروة الحيوانية فيتوفر في السودان أكثر من 105 ملايين رأس ماشية منها 40 مليون رأس بقر، 40 مليون رأس غنم، 21 مليون رأس ماعز ،4 مليون رأس أبل.

تحريك هذه الموارد الهائلة يحتاج لضخ حوالي 5 مليارات دولار سنوياً لمدة 5 سنوات في قطاعات الري والطاقة واستصلاح الأراضي. إن مبلغ 5 مليارات دولار سنوياً يمكن توفيره من خلال سوق القاهرة للأوراق المالية التي تتجاوز القيمة السوقية للشركات المسجلة فيها 38 مليار دولار.

وعلى أساس تقاسم الأرباح ما بين الشركات المستثمرة، وملاك الأرض في السودان، من الحكومة، والقطاع الخاص، والجمعيات التعاونية الزراعية لصغار الملاك، تتحقق فوائد كبيرة للغاية لكل الشركاء على مبدأ كاسب/ كاسب. والله الموفق.