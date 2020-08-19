شاهد بالفيديو المتحدث باسم الخارجية المقال يذرف الدموع على الهواء قائلاً «أحبكم أحبكم»

الخرطوم: السوداني

ذرف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية “المقال” حيدر بدوي صادق، الدموع وهو يقول «احبكم أحبكم وأحب أن اخدمكم، ولولا حبي لهذا الشعب العظيم لما تجرأت ولو لثانية أن اقدم على هذا الموقف»، جاء ذلك خلال حديثه اليوم الأربعاء لقناة الجزيرة مباشر، حول تداعيات تصريحاته التي أطلقها ، أمس بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وطالب “صادق” رئيسي مجلسي السيادة والوزراء بمصارحة الشعب السوداني بحقيقة التواصل مع اسرائيل، وطرح أمر التطبيع للشعب حتى يبدي فيه رأيه بحرية.

وأضاف : عقب تصريحي بشأن العلاقات مع اسرائيل تلقيت عدة اتصالات بأن الخدمة المدنية لا تحتمل مثل هذه الطريقة، مؤكدا ان الخدمة المدنية كسيحة وهي بعيدة عن روح الثورة.

وكان “صادق” قد أطلق تصريحات يوم أمس الثلاثاء، أثارت جدلا واسعاً في أوساط الرأي العام السوداني، و وجدت صدى طيباً داخل اسرائيل، وصدرت ردود فعل مرحبة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واصفا الموقف السوداني بالشجاع.

وقال صادق: أن السودان يتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل قائم على الندية ومصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت.

ولم يمض وقتا طويلاً حتى جاء رد وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين قائلاً: أن وزارة الخارجية تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر صادق الناطق الرسمي باسم الوزارة، عن سعي السودان لاقامة علاقات مع اسرائيل.

مؤكدا أن أمر العلاقات مع اسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية باي شكل من الاشكال، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للادلاء بأي تصريحات بهذا الشأن.

وكشف “صادق” في تدوينة له اليوم عن إقالته قائلاً: أحبتي، تمت إقالتي من منصب الناطق الرسمي. وسيتم تعييني مديراً لإدارة التخطيط، وكنت قد طالبت بها من قبل لأنها تتناسب مع تأهيلي يعني ما زلت عاملاً كسفير في الوزارة. أرجو نقل هذا الخبر لجميع المشفقين. وفق قوله.