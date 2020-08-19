رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير وجميع منسوبي (السوداني) يحتسبون الأستاذ كمال حسن بخيت

﴿وَبَشِّرِ الصّابِرينَ۝الَّذينَ إِذا أَصابَتهُم مُصيبَةٌ قالوا إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ ﴾

احتساب

رئيس مجلس الادارة جمال الوالي، والمدير العام حاتم عبدالغفار، ورئيس التحرير ضياء الدين بلال، وجميع العاملين بصحيفة (السوداني) يحتسبون عند الله تعالى الهرم الاعلامي والقامة الصحفية الأستاذ كمال حسن بخيت.

الذي فاضت روحه الطاهرة صباح الأربعاء 19 أغسطس 2020 بالقاهرة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، وان يبني له بيتاً تحت عرشه الكريم رفقة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.

﴿ إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ راجِعونَ﴾.