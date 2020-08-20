حكومات في دولة..!

حتى وقتٍ قريب، كانت عبارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المُفضلة لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى السودان ” وجود تناغم يحيط بعمل المكونيين المدني والعسكري داخل الحكومة الانتقالية”..

التأكيد على هذه النقطة، وترديد حمدوك لها في المؤتمرات الدولية، جاء لتطمين الأوروبيين والأصدقاء والمانحين أن “القرار في السودان واحد ومشترك”.. إن وعدنا سننجز، وإن تعاهدنا سنوفي..

فالمعلوم أن الدول لا تخشى في سياساتها وتعاملاتها الخارجية إلا مع دولة ذات تيارات “سلطوية” متعددة، القرار فيها ليس لدى عند جهةٍ واحدة..!

لم تكن المشكلة في أن الناطق الرسمي للخارجية حيدر البدوي أدلى بتصريحات مدهشة، أكد فيها رغبة السودان في توقيع سلام مع إسرائيل وإنهاء حالة العداء معها، ولم تكن الأزمة في رفض وزير الخارجية لتصريحاته وإصدار قرار إقالته بعد ساعات، المؤسف حقاً أن السودان بشقيه المدني والعسكري يسعى للتطبيع سراً ويُنكر الأمر علناً، وما يحدث من تناقضات لا يؤثر على فكرة التطبيع مع اسرائيل التي تجد تأييداً ورفضاً في الداخل، إنما على الثقة التي يمكن أن يفقدها السودان مستقبلاً مع الآخرين..

لا تهمنا حقاً، ثقة نتنياهو التي اهتزت في مسؤولي الحكومة بعد مسارعته بالترحيب في تصريحات الخارجية معتبراً إياها فتحاً جديداً للمنطقة بل وسيربح الإسرائيليون والسودانيون منها.

لكن سيكون هناك آخرون مثله، يبنون مواقفهم على تصريحات صادرة من مجلس الوزراء أو السيادي أو ناطق رسمي، ويتضح بعد ساعات أو أيام أنها لا تمثل الدولة إنما الشخص واجتهاده، أو الرئيس وتياره..!

حينما قابل البرهان نتنياهو في كمبالا قبل أشهر، اعترض حمدوك ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير على اللقاء، وحينما بعث حمدوك بخطاب إلى مجلس الأمن يطلب فيه إرسال بعثة سياسة للقيام بمهام متعددة وإصلاحات واسعة، اعترض البرهان والمكون العسكري وعدد من الأحزاب على الخطوة، مما اضطره إلى التراجع والاكتفاء بصلاحيات محددة للبعثة.

هذه الصورة الخارجية مقلقة ومحرجة للغاية، وتستحق وقفةً جادة بين مؤسسات الدولة ومن هم على رأسها.

صحيح أن حادثة الناطق باسم الخارجية حيدر البدوي فريدة باعتباره تصريحاً خطيراً لا يعني الداخل السوداني فقط، لكنه مجرد مظاهر من حالات التناقض التي تحيط بقرارات الدولة.