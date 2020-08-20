الجزيرة من الداخل (2)

(1)

قلنا بالأمس إن الجزيرة كولاية ومشروع أكثر بقاع السودان انفتاحا على الموظفين العموميين من جميع أنحاء السودان وليس فيها أدنى عصيبة وهذا راجع لتكوين الجزيرة الجغرافي والتاريخي وبالتالي الديموغرافي فمن أشهر ولاتها في الإنقاذ محمد طاهر إيلا وهو من أعلام شرق السودان وقبل الدكتور ابوعشرة كان رئيس مجلس الإدارة لمشروع الجزيرة وزير الزراعة الاتحادي وقبل السيد عمر مرزوق كان المحافظ السيد عثمان سمسماعة وهو من ولاية نهر النيل، فالآن وبالصدفة أصبح ثلاثة في هذه الوظائف المفتاحية من مزارعي الجزيرة. فدكتور الكنين كان مغتربا بالسعودية وهو من منطقة أبو قوتة وبالمناسبة هي من أكثر مناطق الجزيرة ظلما وتهميشا وكادت حواشاتها تتصحر من انقطاع الماء عنها فلو أولاها الكنين عناية خاصة لقدم خدمة قومية كبيرة، الدكتور أبوعشرة من العقدة في قلب المناقل وهو صاحب مؤلفات كثيرة أكاديمية وسياسية عن الجزيرة وقد قدم للمنصب الجديد من أمريكا، أما السيد مرزوق فهو ابن الغيط إذ كان مفتشا ثم التحق بالهيئة العربية للاستثمار. باختصار كدا الثلاثة كانوا (مرطبين) وجاء بهم نداء الوطن والواجب.

(2 )

قلنا عمر المشروع الآن كابس القرن وهذا يعني أن فيه من التجارب ما يمكن من دراسته وتطويره والسير به الى آفاق أرحب ولا بأس من التركيز على السنوات الأخيرة ففيها ايضا تجربة مثيرة فمن حيث الأطر القانونية هنالك ثلاثة قوانين هامة وهي القانون الذي قام عليه المشروع 1925 والقائم على الحساب المشترك وقد تعرض لعدة تعديلات، ثم قانون 1984 القائم على الحساب الفردي، ثم قانون 2005

تعديل 2014(ودا المجنن بوبي الآن ) لكل من هذه القوانين دواعيه وإفرازاته السلبية والإيجابية وأفضل طريقة لدراسة هذه القوانين هو الذهاب مباشرة الى الأرض والى الحواشات والى المزارعين الماسكين الطورية لنرى ماذا أحدثه اي من تلك القوانين وكيف حدث ذلك ولنتمسك بالإيجابي ونطوره ونبعد السلبي بعبارة أخرى ان النقاش النظري والجدل السياسي العقيم في القاعات المكيفة لن يوصلنا للحقيقة لذلك قلنا ادرسوا الجزيرة من خلال تجربتها الخاصة فحتما مصلحة المزارع هي مصلحة البلاد عامة لأنه عامل الإنتاج الأول.

(3 )

هناك من يعتبر قانون 2005 هو أس البلاء الحالي وان سنوات الإنقاذ كانت كارثة على الجزيرة ، وهناك من يرى العكس ويدافع عن قانون 2005 ويرى في سنوات الإنقاذ الايجابي والسلبي على الجزيرة بالطبع اي إنسان حر فيما يراه ولكن المطلوب من المسؤولين إن راموا المراجعة الحقيقية التي تمهد للانطلاق ان يتعبروا كل ما مضى سنوات تجريب أكرر تجريب ويقبلوا على دراستها فهناك تجريب في علاقات الإنتاج اذ دخلت عدة شركات في زراعة تعاقدية مع المزارعين بعض هذه الشركات كانت بت ناس وبعضها ذي الزفت هناك مبادرات قام بها المزارعون في التركيبة المحصولية بعضهم ركب منها البوكسي الدبل قبين وبعضهم ركب التونسية هناك تجربة في وضع الري اذ تم تتبيعه لمجلس الإدارة ثم أرجع وكله بموجب قانون 2005 هناك تجارب في التسويق إذ خرجت البامية من مكتب دلقا الى إيطاليا مباشرة بينما بارت محاصيل رئيسة، خلاصة قولنا دعوا الجزيرة تتطور من داخل تجربتها فهي تجربة ثرة، أما الفساد والسرقة المتعمدة لأصول مشروع الجزيرة فهذه جريمة مكتملة الأركان يمكن ان تذهب للقضاء اليوم قبل الغد، وهذا دور المنظومةى العدلية، أما المسؤولون فدورهم يجب أن يتجه للمستقبل فقط المستقبل. ونسأل الله التوفيق للجميع.