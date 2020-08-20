ماذا عندما ينتهي كل شيء؟ !

في الوقت الذي يتراجع فيه سعر الجنيه السوداني أمام الدولار وترتفع أسعار كل شيء مع تآكل مدخرات الناس وثبات المداخيل يقفز السؤال المقلق ماذا عندما ينتهي كل شيء ؟!

ماذا عندما لا يعد للناس شيء يدخرونه او يبيعونه ولا تعد مداخليهم تكفي قضاء حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وصحة وتعليم ومواصلات وإيجارات البيوت عند البعض ؟!

هل يكون الحل في إطلاق نداء الإغاثة الدولية وهل ستكون هناك استجابة في ظل الواقع الاقتصادي الدولي والإقليمي المعلوم والمشروط وإن جاءت هل سنكفي وحتى متى ؟!

ما هي الضمانات لأن يبقى البلد متماسكا ولا يشهد انفلاتا أمنيا يعصف بما تبقى منه ويعصف بكل شيء وكل شخص ؟! وهل يتصور أحد حال الناس في السودان بعد عام أو أقل من الآن ان سارت الحال على ما هو عليه؟!

لماذا لا يتسع خيالنا ليستوعب ان ما حدث لغيرنا أو لبعضنا يمكن ان يحدث لنا كلنا وتتحول البلاد إلى معسكر كبير ؟!

كان شعبنا يبحث دائما في ظروف مماثلة عن تغيير سياسي سواء بثورة شعبية أو انقلاب عسكري ولقد حقق من أي منها ثلاث ثورات صريحة وثلاثة انقلابات ناجحة فهل يكون الحل في تجربة رابعة؟!

هل من الممكن ان تنجح ثورة رابعة في وضع حد للتدهور الجاري وهل ينقذ تغيير عسكري ما يمكن إنقاذه؟وما هي ضمانات اختلاف النتائج بذات الوسائل المجربة؟!

لماذا لا يجرب السودانيون طريقة مختلفة هذه المرة لعلها تمنع عنهم الأسوأ من السيئ الذي نتج كل التجارب السابقة؟!ان لم يدفع الخطر القادم الجميع للاتفاق فمتى يتفقون وعلى اي شيء والخطر القادم لا يستثني أحدا ؟!

إذا لم تأت المحاولة الرابعة للتغيير مختلفة او تأخرت فسوف لن تكون هناك فرصة لمحاولة خامسة وحتى تأتي الرابعة ناجعة علينا بالطريقة المختلفة

توافق سياسي عريض وبلا ضجيج يكون الشرط الأساس فيه العودة لمواقع الإنتاج لمنع الاقتصاد من الانهيار في فترة عام او اثنين على أعلى تقدير ويعود بعدها الجميع للصراع السياسي عبر الانتخاب أو الاحتراب!

ان أي يوم يمر على السودان بهذه الحالة سوف يتردى أكثر مثله مثل اي مريض يتحاشى الذهاب للطبيب وعندما يحمل اليه فاقدا للوعي وللحراك يكون الوقت قد فات على العلاج.

معا لإدراك حالة رجل العالم المريض قبل فوات الأوان حيث لا يجدي النواح.