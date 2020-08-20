قضايا و مدارات: معضلة و لا حميدتى لها؟إمتحانات طلاب الاساسى بالخارج ضاعت.؟؟

كلما استجدت قضية و أصبح التعامل معها من العجلة حتى لو كانت قضية أساسها متخلف يهيجها و يخوض فيها أناس متخلفون لأسباب متخلفة تماما و يروح ضحيتها في الغالب الابرياء و يختفي المتخلفون ليقطفوا الثمار المرة لذلك البؤس و الشقاء.

للأجيال الحديثة قضايا اساسية و هي قضايا محورية للمجتمع الذي عليه أن يرعى أولئك الأطفال و الشباب تعليما و تغذية و تنشئة و علاجا لتقوم القاعدة الصلبة للمجتمع الحديث.و لعل من اهم تلك القضايا التي تتعلق بأولئك الشباب و الطلاب هو أن شريحة مهمة منهم اوشك مستقبلها على الضياع و هم طلاب الفصل الثامن من مرحلة الاساس الذين يدرسون خارج السودان و قد اكتملت دراستهم و مراحل تسجيلهم للامتحانات لشهادة الاساس و النقل للمرحلة الثانوية.و قد تم تاظأجيلها لعدة شهور لظروف معروفة عند قمة تفشي جائحة الكورونا و تعطل النقل الجوى لفترة مع وجود استثناءات عديدة للظروف الطارئة و التي زالت الان بالكامل .و لكن لا زال التباطؤ و عدم الاكتراث بمستقبل اولئك الطلاب الذين هم في اعناقنا جميعا هو السائد من اعلى قمة الدولة الى ادناها و لا حياة لمن تنادي و كأن ذلك الضياع سيكون قلادة شرف يطوقون به اعناقهم.فلم تتوقف زيارات المسؤولين داخل و خارج السودان لكل الدول بعيدها و قريبها قاصيها و دانيها فهل عجزت تلك الرحلات عن حمل من يراقب تلك الامتحانات و يراقبها و يعود بها او يقوموا بتصحيحها هنالك و يرسلوا نتائجها و يعلنوها على الوسائط المختلفة ام أن الأمر لا يهم طالما ليس خلفه مجموعات ضغط متخلفة بل أطفال فى عمر الزهور لا يملكون الآن شيئا و لكنهم هم كل المستقبل.

و لو نشبت فى بقعة من البلاد مشكلة حقيقية او مفتعلة متخلفة لتنادى الناس للفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتى) للإسراع بإرسال الدعم السريع.و قضية هؤلاء التلاميذ معضلة و لا حميدتي لها.فهل ننال فيه خيرا و أن نسقط الآخرين من ذوي الاختصاص الذين أغلقوا هذه( بطينة) و تلك (بعجينة)

و أما ما كنا نأمل فيه و أعلنه سابقا وزيرا التربية و الصحة بأن مجانية التعليم و العلاج بأنه سيطبق فى ميزانية العام 2020م فقد سدد لها د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الضربة القاضية حين أعلن السبت الخامس عشر من شهر أغسطس 2020 ان ذلك برنامج 2030 و ليس برنامج 2020. و هو برنامج من ضمن حزم سياسات و ايديلوجيا ( صندوق البؤس الدولى) المتفق عليهم و لا يستطيع احد العاملين او المتعاونين معهم الخروج عنه قولا و فعلا مهما تدثروا مرحليا بغير ذلك و ما تبعتهم دولة الا و ضربها البؤس و التبعية و الفقر و الضعف. سئل محافظ البنك المركزى الهندى لماذا لا تاخذوا بنصائح خبراء صندوق البؤس الدولي فرد انهم يعرفون ما يريدون و هم الدولة التي تخرج اكبر عدد على مستوى العالم من خبراء الاقتصاد و الادارة و التخطيط و التنمية و البرمجة و الحواسيب فى العالم فهم ليسوا فى حاجة للصندوق و خبرائه و على استعداد لمساعدة من اراد من الدول النامية..