ارتفاع الدولار لـ(172) جنيهاً بالموازي

الخرطوم : عبيــر جعفر

عاود الدولار الصعود مجددا بالسوق الموازي لـ(172) جنيهاً بسبب ضعف حجم العرض وزيادة الطلب .

وقال تاجر عملة لـ(السوداني) إن سعر شراء الدولارقفز من (170) الى (171) جنيها اما سعر البيع من (170) جنيها الى (172) جنيها فيما سجل سعر بيع الريال السعودي (42,5) جنيه بدلاعن (41,5) جنيه اما سعر الشراء (41) بدلاعن (40,5) جنيه.

وتوقع حدوث زيادة في اسعار العملات في حال عدم تدخل الدولة في السيطرة على السوق اما سعر الدرهم الاماراتي فقز الى (45)جنيها للشراء و(46) جنيها للبيع.