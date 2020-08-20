مصدر مصرفي :

فئة الـ(1000) جنيه مطبوعة وجاهزة ولن تطرح للتداول

الخرطوم: هالة حمزة

نفى مصدر مصرفي عليم فضل عدم ذكر اسمه اعتكاف بنك السودان المركزي حاليا في طباعة العملة النقدية الورقية فئة الـ(1000) جنيه لطرحها للتداول.

وقال في حديث لـ(السوداني) ان العملة المذكورة تمت طباعتها بكميات كبيرة منذ عهد محافظ بنك السودان المركزي الأسبق د. محمد خير الزبير ولم يتم طباعتها بغرض طرحها للتداول وإنما لوضعها كاحتياطي بالبنك المركزي لاستخدامها في مشتريات الحكومية كالذهب وغيره .

وأشار الى ان البنك المركزي لن يخاطربطرح هذه الفئة للتداول لعدم الحاجة لذلك في ظل الفائض السيولي الكبير في الكاش بالبنوك بسبب ارتفاع كمية العملات النقدية المطبوعة والتي صارت المصارف في حيرة من أمرها في كيفية التصرف في الفائض لديها من العملات.

وقطع بخطورة طرح هذه الفئة في ظل التضخم الحالي الكبير لأن ذلك يؤدي لسحب نسبة الـ(10)% من الكتلة النقدية المتواجدة في النظام المصرفي بعد أن هرب (90)% منها لخارج النظام بسبب سياسات الحكومة السابقة في تحجيم السيولة ، فضلا عن المشاكل الاقتصادية الكبرى التي قد تنجم عن تعرضها للتزوير .