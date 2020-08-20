مسؤولون بالشمالية : حريق حائل الزراعي تم بواسطة مواطني المنطقة

الخرطوم : رحاب فريني

كشفت مسؤول السياحة بمحلية القولد بالولاية الشمالية منى حسن عثمان عن المساحة التي تعرضت للحريق في مشروع حائل بمنطقة القولد مساحة 20 الف وعدد 7 محاور ري وعلف ، إضافة للتعدي على المسؤول بالمشروع وحرق سكنه والتعدي على الخفير..

وقالت في تصريح لـ ( السوداني ) ان الحريق تم من قبل المواطنين بالمنطقة بسبب عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالبهم.

وكشف مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه عن جملة الخسائر التي تعرض لها مشروع حائل 60 مليون جنيه ، مؤكدا على ان مساحة المشروع تقدر بحوالي 20 الف فدان في منطقة شبتوت بمحلية القولد ، مبينا انه تم حريق كافة المعدات الزراعية ومحاور الري والوابورات والآليات المتحركة .

وقال في حديثه لـ ( السوداني ) ان الحريق تم من قبل المواطنين احتجاجا علي عدم التزام المستثمر بتعمير المنطقة التي أقيم فيها المشروع حسب قانون الاستثمار بالرقم ( 2006 ) الذي صدر في العام 2005م ، لافتا الى ان هذا القرار نزع كافة الأراضي الزراعية لصالح سد مروي من ضمنها مشروع حائل ، مؤكدا رفض المواطنين بالمنطقة لهذا القرار ويطالبون بإرجاع حقوقهم.