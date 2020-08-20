مديرهيئة الغابات يطالب بقوميتها

الخرطوم: السوداني

دعا مدير الهيئة القومية للغابات د. محمد علي الهادي الحكومة لضرورة التأكيد على قومية السلطة بشأن الغابات كاختصاص قومى حصري ووضع صيغة منصفة لاقتسام العائد من الغابات وفق المعايير الاقتصادية السليمة المنظمة لقسمة الايرادات القومية .

وقال فى منبر سونا أمس حول حوكمة الموارد الطبيعية فى الفترة الانتقالية والذي نظمته الجمعية السودانية لحماية البيئة ان مجلس ادارة الهيئة القومية للغابات والعاملين بقطاع الغابات يتقدمون بهذه التوصيات تنفيذا للمواثيق الدولية الملزمة بحماية وتنمية استثمارات الغابات.

ودعا د.الهادي لقومية الغابات خاصة وان النمو السكاني والحاجة لمنتجات الغابات ظل مهددا لموارد الغابات الأمر الذي ادى لتقلص الغابات تدريجيا حوالي 50% من مساحة السودان في العام 1902م الى 36% من مساحة السودان في العام 1958م ثم الى %19 في العام 1990م ثم الى 11,6% بعد انفصال الجنوب فى العام 201م والى 10,3% حسب تقرير الحصر العالمي لموارد الغابات في العام 2015م والذي تصدره منظمة الفاو .

واشار للأسباب الرئيسية التى ادت لازالة وتدهور الغابات منها تمدد مساحات الزراعة الآلية والمروية والتقليدية والرعي والزحف العمرانى وتطوير البني التحتية والزيادة السريعة للسكان والتنقيب عن البترول والتعدين و الاضطرابات الطبيعية والفيضانات والرياح والتصحر وتغير المناخ .

واوضح مدير الهيئة القومية للغابات ان هناك مهددات تشريعية قانونية ساهمت فى دوافع الانحسار منها صدور قانون الحكم الذاتي للمديريات الجنوبية للعام 1972م الى جانب قانون الحكم الشعبي المحلي للعام للعام 1971م وصولا لانفصال الجنوب عام 2011م والذي ترتيب عليه ذهاب 68% من غابات البلاد الى دولة الجنوب الوليدة .

واضاف ان قسمة السلطة والثروة في قطاع الغابات ظلت محور شد وجذب وقد تنادى الجميع ودعوا بضرورة قومية الغابات وقوامة الهيئة القومية للغابات عليها