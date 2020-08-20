وزير الصناعة يتراجع عن شرط الموديل بشأن استيراد السيارات للمغتربين

الخرطوم: السوداني

تراجع وزير الصناعة والتجارة “مدني عباس مدني” عن شرط موديل السنة فيما يخص استيراد السيارات للمغتربين (العودة النهائية)، موضحاً أن لايتجاوز عمر السيارة 5 سنوات، بدلاً عن شرط موديل السنة.

وغرد “مدني” عبر حسابه على تويتر “قبل قليل”، قائلاً : المغتربون العائدون نهائيا يتمتعون بإستثناء استيراد سيارة (واحدة) صالون او بوكس او مركبة عامة او مركبة نقل مواد على الا يتجاوز عمر السيارة خمس سنوات وفق الشروط والضوابط.