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إطلاق سراح نائب رئيس الجمهورية الأسبق د.«حسبو عبدالرحمن»

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

علمت (السوداني) باطلاق السلطات السودانية سراح نائب رئيس الجمهورية الأسبق د. حسبو محمد عبدالرحمن، مساء اليوم الخميس.

وكان “حسبو” قبل اعتقل أكثر من عام عقب سقوط النظام  في أبريل 2019، ضمن عدد من القيادات البارزة في نظام الإنقاذ.

alsudani
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