مشهد مثير لرجل يقفز على ظهر «حوت قرشي» ضخم بالبحر الأحمر

الخرطوم: السوداني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهر شخصاً بمنطقة ينبع بالسعودية يقفز دون مبالاة ليستقر سابحاً على ظهر حوت قرشي ضخم بمياه البحر الأحمر.

ويظهر الفيديو أحد الأشخاص على متن مركب يحاول الاقتراب من حوت قرشي، قبل أن يقفز على ظهره ليتحرك به الحوت ويواصلان السباحة معا في قمة الإثارة.

والحوت القرشي أو “قرش البهلوان” من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهو نادر الظهور على مياه البحر الأحمر، ويصل حجمه إلى نحو 19 مترًا، ويتسم ببطء حركته خلال السباحة في الماء.