بالفيديو المتحدث باسم الخارجية السودانية المُقال لقناة اسرائيلية: غير نادم على تصريحاتي وأحب أن ازور اسرائيل

الخرطوم: السوداني

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية المُقال السفير ” حيدر بدوي صادق”، بانه غير نادم على الإطلاق على ما صرح به بشأن التطبيع مع إسرائيل، متمنياً أن يزور إسرائيل.

وقال “صادق” في مقابلة مع قناة إسرائيلية مساء الخميس، ان السودان سابق للإمارات بكثير جداً تجاه التطبيع العملي مع إسرائيل، لافتاً إلى أن حكومة السودان في عهد الرئيس جعفر نميري ساهمت في إجلاء اليهود الفلاشا وترحيلهم إلى إسرائيل.

مضيفاً يجب أن نكون شجعان بنفس شجاعة السيد الرئيس عبدالفتاح البرهان، الذي قابل رئيس الوزراء نتنياهو وبنفس شجاعة المسؤولين في الإمارات فيما يخص التطبيع.

وتابع قائلاً : بأنه يدعم السلام مع إسرائيل بقوة لأن السلام مع إسرائيل يعني خدمة السودان، وأحب أن أزورها.