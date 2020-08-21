وذكرت وكالة السودان للأنباء “سونا” أن قرار الدكتور محمد طه يوسف مدير الجامعة، جاء استناداً إلى توصيات لجان إزالة التمكين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.