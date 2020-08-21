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تشكيل المجلس التشريعي ليس مسئؤليتي وهو إنجاز ثورة ديسمبر ، وسيكون أشبه بالجمعية الوطنية لمناقشة قضايانا الوطنية،

أخبار السودان
By alsudani 0

تشكيل المجلس التشريعي ليس مسئؤليتي
وهو إنجاز ثورة ديسمبر ،وسيكون أشبه بالجمعية الوطنية لمناقشة قضايانا الوطنية،

alsudani
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