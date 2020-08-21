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تعيين الوزراء حسب الوثيقة الدستورية نحن في مشاورات مع الحرية والتغيير لتعيين الوزراء وفي حوار يومي لمدنا بالترشيحات

أخبار السودان
By alsudani 0

تعيين الوزراء حسب الوثيقة الدستوريةنحن في مشاورات مع الحرية والتغيير لتعيين الوزراء وفي حوار يومي لمدنا بالترشيحات

alsudani
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