تعيين الوزراء حسب الوثيقة الدستورية نحن في مشاورات مع الحرية والتغيير لتعيين الوزراء وفي حوار يومي لمدنا بالترشيحات
تعيين الوزراء حسب الوثيقة الدستوريةنحن في مشاورات مع الحرية والتغيير لتعيين الوزراء وفي حوار يومي لمدنا بالترشيحات
تعيين الوزراء حسب الوثيقة الدستوريةنحن في مشاورات مع الحرية والتغيير لتعيين الوزراء وفي حوار يومي لمدنا بالترشيحات
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تشكيل المجلس التشريعي ليس مسئؤليتي وهو إنجاز ثورة ديسمبر ، وسيكون أشبه بالجمعية الوطنية لمناقشة قضايانا الوطنية،
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