مصير مظلم لأهم المواقع الأثرية بالبلاد والهيئة العامة تنذر بكارثة

الخرطوم : السوداني

كشفت الهيئة القومية للمتاحف والآثار، عن مصير مظلم يواجه اﻵثار ،كثروة قومية وحضارية ،وحذرت من مخاطر الفقدان والتدمير والتعديات المستمرة بسبب التمدد العمراني .

وقال مسؤول الإعلام بالهيئة طه بشير ،إن موقع سوبا شرق الذي يمثل الأثر الوحيد المتبقي لدولة علوة المسيحية بالبلاد ، يتعرض للدمار بسبب هذه التعديات.

وأوضح أن أهمية الموقع تتمثل في أنه يعد الموقع الوحيد المتبقي من مملكة علوة التي امتد حكمها الى العام 1504م وانتهى بقيام السلطنة الزرقاء (تحالف الفونج والعبدلاب) وموجود في أحد عواصَمها(سوبا شرق و قري).

واكد أن الموقع عبارة عن بقايا كتدرائية ودير رهبان.

وقال في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) امس ، أن خطر الفقدان والتدمير الذي تواجهه الآثار بالبلاد يتمثل في التمدد العمراني ومشاريع البني التحتية والاستثمار الزراعي والتعدين الاهلي.

وأشار الى أن الهيئة تواجه كل هذه التعديات في ظل إمكانيات محدودة تتطلب من جهات الاختصاص والمسئولين الاهتمام بهذا الجانب، ودعم الهيئة الاضطلاع بدورها كاملا في الحفاظ على الآثار وذلك بتوفير وسائل النقل والحركة بجانب وظائف تأمين للآثار بالمواقع المختلفة بالبلاد.