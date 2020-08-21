اختصاصية: الطاقة الشمسية أفضل بديل لحل مشكلة القطوعات

الخرطوم :ولاء كامل

تتسبب القطوعات الكهربائية المبرمجة في تذمرالكثيرمن المواطنين الأمر الذي تطلب ضرورة سعي الحكومة ووزارة الطاقة تحديداً في البحث عن بدائل للطاقة،كالطاقة الشمسية باعتبارها من الطاقات المتجددة.

ودعت اختصاصية الطاقة الشمسية علا عبيد بشركة أف أم انريجي للطاقة الشمسية بالسوق العربي الخرطوم للاهتمام أكثر باستخدام الطاقة الشمسية كبديل للكهرباء خاصة وأنه يمكن استخدامها في (المنازل والمساجد والمؤسسات وأنظمة الري الحديث للمزارع والري المحوري وأنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة المحمولة للأرياف)

وعزت عبيد ضعف الإقبال على الطاقة الشمسية لجهل الناس بها مشيرة لتزايد الإقبال عليها من الشركات الخاصة والولايات والمناطق الريفية وأضافت أن أسعار الشرائح تتراوح ما بين (400_200 ألف) جنيه سوداني أما البطاريات بمختلف سعاتها تبدأ من (1,600) إلى (55) ألف جنيه سوداني.