صرخة قبل الانهيار التام

* طبيعي ان تكون قيمة العملة الوطنية لأية دولة متدنية في حال اختلال ميزانها التجاري لصالح الواردات على حساب الصادرات، وطبيعي جدا ان تتراجع قيمة الجنيه السوداني في ظل إعادة بعض الصادرات لسبب أو آخر ولكن من غير الطبيعي ان يكون تدني الجنيه السوداني أمام العملات الحرة على النحو الجاري!

* يبدو لي ان السبب المباشر للتدهور المتسارع في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار يعود لحالة الهلع التي أصابت بعض الناس خوف الانهيار التام للاقتصاد الوطني فلجأت الى إبدال مدخراتها من العملة الوطنية للدولار هذا غير ان الدولار نفسه قد تحول من عملة الى سلعة لما يحققه من ربح مهول وسريع في ساعات معدودات!

* ربما لا تتوفر اليوم ولا غد القريب أسباب رفع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة فليس هناك إنتاج متوقع بشكل ملحوظ يمكن ان يعدل من الميزان التجاري فتعود المعادلة ما بين الواردات والصادرات أو قريب من ذلك وليس هناك دعومات خارجية نقدية مباشرة يمكنها أن تحدث توازنا في السوق وليس هناك إجراءات وتدابير ناجعة تضع حدا للمضاربة بالدولار وصغار التجار من الجرأة بمكان الشراء المباشر على الطرقات وفي السوق الأسود وعلى (عينك يا حاكم )!

* ما لم يحس الناس بالأمان والطمأنينة ويثقون في عدم الانهيار التام للاقتصاد الوطني فإن تراجع الجنيه السوداني سوف يستمر ويستعر سعر الدولار للدرجة التي لن يعود بعدها للجنيه قيمة ويتبع ذلك ما يخاف منه الناس حقيقة وهو الانهيار التام للاقتصاد الوطني ومن ثم انهيار كل شيء !

* ان نشر الطمأنينة وإشاعة الأمن بين الناس عمل الإعلام الرسمي والإعلام الخاص وما يعرف بالإعلام الجماهيري وذلك من خلال بث الأمل وإشاعة حالة استقرار وتعافي الاقتصاد الوطني او على الأقل عدم قابليته للانهيار في ظل موارد الدولة وإمكانية تحريك عجلة الإنتاج وتعديل كفتي الميزان التجاري.

* ان قتل الاقتصاد يبدأ بقتل الأمل في نفوس الناس ونحن في السودان نفعل ذلك بعدم وعي كبير وكأن السقوط الكبير في الآخر سوف يستثني فئة دون أخرى او شخصا دون آخر ومعلوم بالضرورة أنه عندما ينهار كل شيء فإن كل شخص يسقط وفي ذلك يسبق المواطن الحاكم !

* بيدنا أن ننفذ الجنيه السوداني اليوم وننقذ الاقتصاد الوطني من شبح الانهيار التام وبيدنا لا بيد غيرنا ان نعجل من عملية سقوط الاقتصاد والوطن وكل شيء وأي شخص.

* ما دام ان حكومة الثورة عاجزة عن الابتكارات الجديدة وفاشلة حتى اليوم في تحريك عجلة الإنتاج فلتقم الحكومة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تمنع المضاربة في الدولار على هذا النحو غير المسبوق وذلك من خلال سن قوانين وعقوبات تشل يد المتلاعبين بقيمة الجنيه السوداني.