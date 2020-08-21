تقاسيم تقاسيم تقاسيم

** البروفيسور عوض إبراهيم عوض يمثل وجوداً سودانياً مشرفاً في مدينة أبها السعودية حيث يعمل أستاذاً بجامعة الملك خالد. نجاحات عوض في الإعلام و الحياة العامة ممتدة لقيته ونحن نقضي إجازة قصيرة بابها وخميس مشيط أو عروس الجنوب بعد فتح السفر المحلي داخل المملكة وعقبال فتح السفر الخارجي لتعود العرجاء لمراحها إن شاء الله.

** لم أفهم دعوة صديقنا و رفيقنا الأستاذ لقمان أحمد لجنة إزالة التمكين لهيئة الإذاعة والتليفزيون و بيده كامل السلطات لتنقية الجهازين من غير المرغوب فيهم.

** ليته أي الأخ لقمان يجد الفرصة لتنفيذ مشروعه الخاص بإعادة تأهيل الهيئة بكل الإمكانات الفنية والبشرية والقانونية والأخيرة أقصد بها الانتهاء من الدائرة الفارغة التليفزيون والإذاعة معاً أو متفرقين إلى اتحاد هيئة إلخ.

** كثرت علينا المليونيات حتى لا نعرف ونحن في الخارج من الداعي وهل هي مع أو ضد وما هو المطلوب لأنها جميعا تهتف للتغيير و تتعرض للتفريق بالبنبان واعتقال البعض.

** اعرف بلدياتنا الشاب أيمن خالد محمد خالد نمر من على البعد وليس كما أعرف والده الرجل الأمة ممثل كبوشية وحامل لواءها و َمطالبها والذي اجتمعنا حوله نحن أبناء المنطقة المغتربون نهاية السبعينات وهو يجمع المال لبناء مستشفى كبوشية ونجحت َمهمته ولم تكن لتنجح بغيره ادعو الله صادقاً لأيمن ود خالد بنجاح مهمته الكبيرة.

** هذا الأسبوع قد تتواصل جلسات محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ ليت هيئة المحكمة نجحت بتوفير ما وعدت من قاعة مناسبة تتيح للاتهام والدفاع ممارسة عادلة قانونية تكون ثقافة لنا وأسفت لبعض المحامين يصفون زملاءهم في هيئة الدفاع في إستوديو تحليلي عقب الجلسة السابقة بأنهم جيش جرار وأنهم كومبارس.

** المتعاونون في الإذاعة و التليفزيون يقوم عليهم معظم العمل وهذه سياسة ممتدة منذ عشرات السنين لضخ دماء قد لا توفرها تعيينات وتنقلات العاملين في الوزارة. عملت في التليفزيون مرتين الأولى في الستينيات موظفا ضمن عشرات على بند الإدارة العمومية المسمى بند العطالة ثم عملت بعد ذلك في التسعينيات ضمن مئات كمتعاون او متعاقد و لا فرق.

** رحم الله نجم نجوم الخمسينيات و الستينيات إبراهومة الكبير سيد الاسم و فكرت في الدعوة لتخصيص جائزة سنوية لأفضل صانع لعب في الموسم و إبراهومة نفسه حكى عما كان يجده من تجاهل بعكس ما كان يذهب للهداف ماجد من اهتمام و حوافز رحمهما الله و رحم الزمن الجميل الممتع في صناعة الأهداف وإحرازها.

** سمعت عن مبادرة لكبير الاسرة الصحفية أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح لإصلاح المناخ بين كافة الزملاء و بناء تنظيم نقابي حقيقي أدعو الله لكبيرنا بالتوفيق والصحة وطول العمر.

** سمعنا بتنظيمات وروابط تحمل أسماء الخالدين من رواد الفن وسجلت اسمي في رابطة إبراهيم عوض ومؤسسة عثمان حسين وجمعية وردي الوطن ولا أسمع صوتاً ونشاطاً إلا لجمعية وردي وتوقفت.

** وجه وصوت إذاعي مميز ظهر في الدورة المدرسية في دنقلا أظن عام ٢٠٠٨م اسمه أحمد حسن سلمناه جائزة إضافية من لجنة إعلام الدورة التي كنت مقررها و شجعته و منحته أرقام هواتفي اتصل بي وعرفت انه من القطنية وزارني في التليفزيون وقدمته للمدير وبعض الزملاء وتدرب ولم أسمع إلا قبل ثلاث سنوات بمذيع شاب في قناة الجزيرة الدولية اسمه أحمد الرهيد والوجه لأحمد القطنية كما مسجل في هاتفي واتصلت فإذا هو نفسه وتحدث معي باكيا و داعيا حقيقة ( الناجحة من عشها زوزاية).

** كنت على وشك الكتابة عن لجنة التحقيق ولكن لا اعرف عن أي لجنة اسأل هل عن لجنة تحقيق فض الاعتصام أو محاولة اغتيال حمدوك أم لجان التحقيق في أحداث حلفا أم الجنينة أم بورتسودان أم الدامر أم كوستي أم كسلا أم بتابرقو أم خور الورل أم لجنة التحقيق في عائدات صادر المواشي أم تصدير الذهب أم إناث الإبل أم خط هيثرو وعيييك و أخيراً قررت ألا أسأل فقد يكون من بينَ القراء ممنوعون من الانفعال مثلي ونلقاكم الجمعة القادمة إذا شاء الله.