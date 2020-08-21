الوساطة الجنوبية تُعلن تجميد التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو

الخرطوم : السوداني

أعلن رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك ، في المؤتمر الصحفي عقده عصر اليوم “الجمعة” بمقر المفاوضات بفندق بريميد بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان ، أعلن قرار الوساطة الجنوبية بتجميد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو ،مشيرا إلي أنه سيتم التشاور بين فريق الوساطة وقيادة الحركة بشأن إستئناف المفاوضات لاحقاً ، مبيناً أن وفد الحركة المفاوض سيظل موجوداً بجوبا. و أكد قلواك إستمرار التفاوض في كافة المسارات الأخري بغية الوصول إلى إتفاق سلام شامل في السودان.