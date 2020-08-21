في خطوة صادمة شداد يفاجئ سوداكال ويعتذر عن مقابلته

الخرطوم : السوداني

رفض رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، مقابلة رئيس المريخ آدم سوداكال أمس ( الخميس)

وبحسب المصادر فإن شداد دفع باعتذار مفاجئ عن مقابلة سوداكال رغماً عن الموعد المضروب سابقاً.

وعلمت ( السوداني) أن رئيس اتحاد الكرة تحفظ على وضعية رئيس المريخ الحالي، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية واعتماده بصورة رسمية من المفوضية طيلة الفترة الماضية.

وبحسب المصادر فإن شداد، يتحفظ على وضعية سوداكال لجهة أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن رئاسته للنادي حتى اللحظة كما أن مخاطبات النادي الرسمية لا يرد اسم الرجل فيها ولا توقيعه.

يشار إلى أن (4) من اعضاء مجلس المريخ دعو لانعقاد اجتماع طارئ خلال الأيام القادمة لمناقشة عدد من القضايا المهمة بحسب قولهم.

وبحسب مصدر رفيع بالمجلس فإنه ستتم مناقشة تداعيات قرار رئيس النادي بإقالة المدير التنفيذي، كما ينتظر البحث في رفض رئيس الاتحاد مقابلة سوداكال، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الصلة.