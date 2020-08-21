توقف النشاط فرصة لدعم الكشوفات الهلال يحتاج لـ (قلبين) في الدفاع

تقرير: السوداني

واجه فريق الهلال صعوبات كبيرة خلال العام 2020م في خط الدفاع تحديداً، نسبة لعدم وجود عناصر بالقدر الكافي الأمر الذي كلف الأزرق الخروج من مرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث لجأ الجهاز الفني لفريق الهلال لخيار التوليف في خط الدفاع باعتماد الكابتن عبد اللطيف بوي في قلب الدفاع الأمر الذي سبب مشاكل في خانة الرواق الأيسر لنادي الهلال حيث تأثر مستوى فارس عبد الله وبوي بكثرة المشاركة طيلة الموسم الذي لم ينته بعد.

ويحتاج خط دفاع الهلال لتدعيم بأكثر من لاعب سواء في منطقة القلب الدفاعي أو في الأطراف خاصة في ظل رغبة أطهر الطاهر بخوض تجربة احترافية خارجية.

يضم فريق الهلال عناصر مميزة تمتلك الخبرة الكافية بالرواقين الايمن والايسر حيث يتواجد القائد عبد اللطيف بوي وفارس عبد الله بالرواق الايسر والسمؤال ميرغني وأطهر الطاهر في خانة الرواق الأيمن ويتمتع الرباعي الدولي بخبرة كبيرة من خلال المشاركة مع الهلال والمنتخب الوطني بصورة مستمرة إلا أن الاستحقاقات التي تنتظر الهلال في الموسم القادم تتطلب تعزيز الشق الدفاعي بالرواقين الايمن والايسر، كما يخطط الجهاز الفني للاستفادة من خدمات العناصر الشابة والتي تقدم مستويات لافتة على غرار دفع الله منصور الذي وجد نصيب من المشاركة المحلية مع الفرقة الهلالية.

اما على صعيد العناصر الأجنبية ففي حكم المؤكد رحيل المدافع الايفواري ديديه كاديو عن كشوفات نادي الهلال، حيث ظهر المدافع الايفواري في مباريات محلية فقط، وتسبب توقف النشاط الرياضي بسبب جانحة كورونا في إنهاء عقود عدد كبير من اللاعبين الاجانب في الدوري السوداني، ويمهد رحيل كاديو الفرصة لضم مدافع أجنبي آخر لكشوفات نادي الهلال خلال فترة التسجيلات القادمة.

بينما تضرر فريق الهلال بشكل كبير من الإصابات والإيقافات خاصة في الشق الدفاعي حيث كانت هذه العوامل ابرز مسببات خروج الهلال من دوري ابطال إفريقيا، وقد احتاج عمار الدمازين لوقت طويل للعودة والمشاركة في التدريبات الجماعية بينما طالت الإيقافات بالبطاقات الملونة جميع اللاعبين الذين ينشطون في خط الدفاع بداية من القائد عبد اللطيف بوي وفارس عبد الله واطهر والسمؤال ميرغني.

ويرى الخبراء والفنون أن منطقة (قلب الدفاع) في نادي الهلال تحتاج لتدعيم عاجل غير آجل خلال الميركاتو المقبل نسبة لأن الفريق يعاني من مشاكل عديدة في الشق الدفاعي وتحديدا في متوسط قلب الدفاع.