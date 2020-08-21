إعلان أول منتخب سوداني للسيدات وتحديد انطلاقة الموسم

عقدت لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، اجتماعا برئاسة الأستاذة ميرفت حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد – رئيس لجنة كرة القدم النسائية – وبحضور عدد مقدر من أعضاء اللجنة تقدمهم الأستاذ أحمد عزالدين، والأستاذة انشراح أحمد محمد، والأستاذة أحلام بولاد، وشارك بالهاتف الأستاذ عبدالرحيم حماد عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية – وناقش الاجتماع عددا من الاجندة المهمة، وفي مستهلها الاستعداد للموسم الرسمي الثاني لكرة القدم النسائية، وذلك من بعد الوقوف على التوصيات التي رفعتها اللجنة المختصة بتقييم الموسم الأول، وكذلك تمت مناقشة التصور المقترح لطريقة تنظيم البطولة في الموسم الثاني، مع مراعاة أن تكون الأندية في كامل الجاهزية، وتطرق الاجتماع إلى الوضع القانوني للأندية التي انشئت بلا انتماء لأندية لها نشاط آخر، إذ أن هناك فرقا تتبع لأندية في الممتاز. وفرق تتبع لأندية في الدرجة الأولى، وهناك فرق نسائية لا تتبع لأي نادي، بل هي فرق كرة قدم نسائية فقط..

اجتماع لجنة كرة القدم النسائية وقف على التنسيق مع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لسن لائحة الانتقالات الخاصة بكرة القدم النسائية، و إدراجها في السيستم، كما تناول الاجتماع أيضا كيفية دعم الأندية، والحرص على خوض اللاعبات لأكبر قدر ممكن من التدريبات، وذلك التنسيق مع الإدارة الفنية في لجنة المدربين بالاتحاد، خاصة فيما يلي ترشيح مدربين، وتم النقاش حول مراكز الصغار وهناك عدد من المراكز بينها مشروع الناشئات و مركز القادسية في الحاج يوسف، ومركز الصالحة، وامبدة، علاوة على جنوب كردفان، حيث الدلنج وكادقلي، وأمنت اللجنة على تقييم العمل واستمراريته بهذه المراكز في ظل جائحة كورونا، ورأت اللجنة التنسيق لإنشاء مراكز جديدة للاعبات في سن 6 – 16 ، ووضعت اللجنة تاريخ افتراضي لبداية الموسم الثاني اختارت له 21 أكتوبر المقبل، وأكدت اللجنة في خاتمة الاجتماع على إعلان قائمة اول منتخب للسيدات في مؤتمر صحفي، وكان مقرر لذلك عقب نهاية الموسم الأول إلا أن جائحة كورونا وتعليق النشاط في حينها حال دون ذلك.