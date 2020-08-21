كفاح صالح : الجمعيات الخيرية مكانها الرعاية الاجتماعية

أعلن الخبير كفاح صالح الجيلي في تصريحات صحفية مقاطعته للاجتماع بين وزيرة الشباب والرياضة وعدد من قدامى اللاعبين والمدربين .

وقال المدير الفني لفريق الأهلي الخرطوم إن الإجتماع كان ينبغي ان ياتي بالتنسيق مع لجنة التدريب فهي المسؤولة عن المدربين وبالاضافة للاتحاد العام وحذر كفاح من استغلال المدربين والزج بهم في الصراع الدائر مؤكدا بان الفنيين يتبعون للاتحاد السوداني.

وسخر الجيلي من الحديث بان الإجتماع خاص بجمعية خيرية تخص المدربين ومسجلة وقال إن الجمعيات مكانها وزارة الرعاية الاجتماعية وفيما يتعلق باستيعاب المدربين بالمدارس قال كفاح ان الجامعة السودانية للتربية البدنية تخرج سنويا آلاف الطلاب المؤهلين من اصحاب الشهادات العاليا والتعليم العالي .

وتساءل كفاح اين كانت وزيرة الشباب والرياضة البوشي من قبل والنشاط متوقف لاكثر من خمسة أشهر في ظل معاناة كبيره للرياضيين لتوفير قوت أسرهم.