عقبة تعطل ودية الكاميرون والسودان

طلب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الحصول على مبلغ مالي، نظير خوض مباراة ودية أمام السودان في نوفمبر المقبل، ضمنا لتحضيرات تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وعلم “كووورة” أن الاتحاد السوداني بتوصية من لجنة المنتخبات، أجرى اتصالات مع بعض منتخبات القارة، لمواجهة صقور الجديان وديًا، ضمن الاستعداد لموقعة غانا

منتخب تشاد من ضمن المنتخبات التي خاطبها اتحاد الكرة السوداني.

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وحدد الاتحاد الكاميروني، الحصول على 30 ألف يورو، من أجل مواجهة السودان وديًا.

ومن المنتظر أن يواجه السودان، نظيره الغاني يومي 9 و17 نوفمبر المقبل.