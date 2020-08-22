«مفرح» يشن هجوماً على المعارضين للثورة بالخارج قائلاً بأنها لن تُسرق برسالة فيسبوك أو واتساب

الخرطوم: السوداني

شن وزير الشئون الدينية والأوقاف «نصر الدين مفرح» هجوماً على المعارضين للثورة بالخارج قائلاً بأنهم لايرون الحقيقة، ولن يسرقوا الثورة برسالة فيسبوك أو واتساب.

محذراً ممن وصفهم بالمنافقين ومن يريدون سرقة ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار خلال لقاء بتلفزيون السودان بُث مساء الجمعة، إلى أن مجموعة من السودانيين من المقيمين خارج حدود الوطن من الرافضين للثورة يقومون بإرسال رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء.

منوهاً إلى أن الشخص الموجود خارج السودان لايرى الحقائق مثل الموجود بالبلد.

وأرسل رسالة قال فيها « إن الثورة لن تسرق برسالة فيسبوك أو واتساب».

داعياً إلى محاربة الشائعات، مُشبههاً سلوك أعداء الثورة بسلوك رأس النفاق بالمدينة عبد الله بن أبي سلول.