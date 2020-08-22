كمال حسن بخيت و مهند

كمال حامد

** لن أضع العنوان الخاص بالمقال ( مهلا و اهلا ايها الموت الحلقة الخامسة) نزولا لطلب الاولاد و الأحفاد و بعض الاصدقاء الظرفاء الذين علقوا بأنه لا هظار مع الموت و لكنه حقا لم يتمهل و ظل يخطف الاحباب الأفضل منا و كأنما ينتقيهم انتقاء و سنواصل أهلا ايها الموت طالما انه المصير الأوحد و هذا الاسبوع خطف اثنين من خيارنا أحدهما يكبرني بسنوات قليلة هو استاذنا كمال حسن بخيت و اﻵخر يصغرني بسنوآت كثيرة بل يصغر كل اولادي هو الشاب اليافع زينة شباب الإعلاميين المراسلين مهند ميرغني رحمهما الله و رحمنا.

** كمال حسن بخيت ظل في حالة معاناة منذ سنوات لكنه لم يشكو بل ظل على اتصال دائم مع اصدقائه مكثرا من عبارة (الحمد لله على النفس الطالع) و كانت هذه عبارته و يكثر من السؤال عن الوطن و الزملاء و يعلق على ما كنا نقدمه من جهد اعلامي.

** قابلته مودعا قيل ثمانية أشهر و قبلها بشهور مماثلة لبى دعوة مني لتسجيل حلقة وثائقية لفضائية الخرطوم مع اثنين من اعز اصدقائنا هما الاستاذان الكبيران الطيب شبشة و ميرغني ابو شنب و يالها من حلقة أحمد الله انني احتفظ بتسجيل لها و ليت القناة المذكورة تعيد بثها ضمن ما يعاد هذه الأيام ليعلم هذا الجيل المزيد من عظمة ذلك الجيل.

** لم نعمل سويا و لكن التقينا كثيرا في الخارج من خلال عملنا بالخارج كنت بالسعودية و كان هو متجولا مع مجلة الدستور الشهيرة و بعد استقرارنا بالداخل

كان مكتبه احد متكاءاتنا في الظهيرة في الصحف التي قادها و منها الرأي الآخر و الصحافة و الرأي العام و صحيفة رياضية ناجحة ابلغنا مازحا بأنه لن يترك هذا السوق لنا و لكنه سارع و اوقفها واصفا بصراحته المعروفة مَجتمعنا الرياضي بانه( جبانة هايصة).

** يسجل له التاريخ بأنه نشر بمجلة الدستور محذرا من انقلاب اﻹسلاميين بقيادة عميد اسمه عمر حسن و ظن البعض انها مداعبة مع قريبه عمر و لم تمنعه صلة القرابة من معارضة الإنقاذ و نذكر له انه حببنا في الشهيد صدام حسين و مرة أبلغني بأن المناضل الكبير بدرالدين مدثر عاد للسودان فطلبت زيارته و إجراء حوار لاذاعة BBC و سألته عن مقره اجابتي بأنه جارك في بري و ذهبنا اليه في بري اللاماب و لكن صحته تدهورت و ضاعت علي فرصة حوار مع السوداني الوحيد عضو القيادة القومية لحزب البعث و الاقرب لصدام حسين رحمهما الله و رحم اخانا كمال حسن بخيت.

** الفقد الذي ابكاني و لا ازال هو فقد الشاب مهند ميرغني الذي اصيب في حادث و اشيع خبر وفاته ثم نفوا الخبر و حمدنا الله و ظل في العنايه لأيام محاطا بالدعوات حتى اسلم الروح و ذهب إلى ربه.. راضيا مرضيا.

** قابلته قبل سنوات شابا انيقا عاشقا للإعلام و مقدما خدماته لكل زائر لدارفور مسهلا لمهامنا في التغطية و وضح أن طموحه اكبر من الاذاعات المحلية و عرض تقديم خدماته لل BBC و استعنت به و اعانني بصورة ميزت تغطياتي لدارفور و حين عرضت الاذاعة العالمية تخصيص خدمة خاصة لدارفور باسم (رسالة إلى دارفور) و لم يكن في ذهني غير مهند ميرغني و رشحته للأستاذ حسام السكري رئيس القسم العربي فكان الرجل المطلوب و ظل معهم و انقطعت صلتي المباشرة معه منذ ٢٠١٢م حين انقطعت صلتي بالتلفزيون و إذاعة لندن و لكن لم تنقطع اخباره و نجاحاته و عشقه غير المحدود للمريخ العظيم.

** لم يكن غريبا سيل المقالات التي ودعته و من خلالها عرفت عنه المزيد من حيويته و حبه لعمله و الآخرين فأكثرت له الدعوات و سأظل سائلا المولى أن يبدله الجنة عن شبابه الغض و يحسن عزاء أسرته المكلومة

(إنا لله و إنا إليه راجعون).

** رحم الله من فقدناهم هذا الأسبوع الاعلامي الشاب رماح عبد القادر سليل اسرة عمدة دار جعل محمد علي سالم و ابن اخ الشاعر الكبير ازهري محمد علي و رحم الله حارس المريخ العاصمي و النيل و الشاطي عطبرة عبد العزيز محمد احمد و رحم الله أشهر سائق تاكسي بعطبرة عمنا العبادي و نسأل الله لهم جميعا القبول الحسن.

*نقطة نقطة*

** في الخارجية حاجة غلط قلنا الوزيرة المسنة السابقة و لا جديد هل يعقل ان يصرح ناطق رسمي في موضوع كبير دون التنسيق مع الوزير و الوكيل؟ و هل يعقل ان تكون محاسبته بترقيته لمدير إدارة حتى بعد ظهر مؤكدا الاتصالات و متحديا؟ و سمعنا عن معفيين أعيدوا و ان قوائم إعفاء جديدة نعم في الخارجية حاجة غلط و الوزير الحالي مكلف و الأمل في تعيين وزير يمكن مَقارنته و طبعا لا يقارن بالعظَماء جمال محمد أحمد و محمد أحمد محجوب و أحمد خير و منصور خالد و الرشيد الطاهر رحمهم الله جميعا.

** وضح أن كل ما كنا نسمعه بعد كوارث فيضانات ٨٨ و ٩٢ و ما بعدهما بأن إجراءات ستتخذ لحماية الناس وضح أن كل ذلك وعود فارغة بعدما سمعنا عن اضرار لا مثيل لها و قرى و جزر تحت الماء في نهر النيل و الشمالية وحتى الجديد الثورة طرف الخرطوم.

** يبدو أن فيروس الكرونا متواصل و قد تراجعت الدول الثلاث التي أعلنت القضاء عليه و هي نيوزيلندا و ألمانيا و أستراليا كما يبدو أن جهود البحث عن لقاح حققت بعض النجاح و منها اللقاح الروسي الذي كشف عنه الرئيس بوتين بأن تجاربه الناجحة كانت واحدة منها لإحدى بناته.

** تراجعت نغمة المحسوبين على نظام الإنقاذ لان النسبة الاكبر تعاملت خلال الثلاثين سنة و اي واحد ظل في منصبه المدني و العسكري حتى بيان الفريق اول عوض ابوعوف محسوب لنترك المحسوبين جانبا و نركز على المفسدين المنتهكين للحقوق باتهامات رسمية و اجراءات نيابية و قضائية و هو المطلوب.

** كتبت مرة أن العقوبات لن ترفع و سنظل نسدد تعويضات لضحايا احداث قام بها غيرنا خارج بلدنا و اخيرا و بعد ضحايا السفارتين في نيروبي و دار السلام و المدمرة كول في اليمن دخل على الخط تعويضات ضحايا زلزال نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر واضح انه ابتزاز من أجل التطبيع او التقسيم و نلتقي السبت القادم اذا شاء الله.