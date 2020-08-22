تكريم كبير للعقرب بشندي

كرمت رابطة المريخ بشندي، واسرة حيدر قلاب والشاعرة نفيسة حيدر قلاب، لاعب المريخ بكري عبد القادر الشهير بـ(المدينة) في مدينة شندي في احتفالية كبيرة شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً.

ورحب جمهور المريخ بمدينة شندي بحضور لاعب النادي بكري عبد القادر واشادوا بمردود اللاعب الفني طيلة الفترة الماضية وطالبوه بالعودة القوية خلال الفترة القادمة وذلك عقب نهاية فترة اعارته الى نادي ظفار العُماني.

وتحدثت بالانابة عن اسرة قلاب بشندي الشاعرة نفيسة حيدر شاكرة اللاعب علي تلبية الدعوة والحضور لشندي والاحتفال مع جماهيرها بتكريمه متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته.

وتحدث بكري المدينة خلال الفعالية، مثمناً مبادرة تكريمه من قبل مريخاب شندي، وقال انه يكن احتراماً خاصاً للمدينة لكونه كان واحداً من الأسماء التي تواجدت بها حيث ارتدى شعار الاهلي شندي خلال فترة من الفترات كما لديه علاقات ممتدة مع العديد من الشخصيات، وأشار العقرب إلى ان التكريم ليس بالغريب علي أهل شندي والمريخاب بها شاكراً اسرة حيدر قلاب ورابطة المريخ بشندي بقيادة أبو عبيدة والآخرين واعداً بزيارة أخرى خلال الفترة القادمة.