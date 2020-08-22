بعد إصابة عدد من لاعبيه إدارة الوبائيات تواصل عمليات التعقيم لنادي الشرطة القضارف

في إطار التدابير الراميه لتفادي انتشار وباء كورونا من أجل المحافظة على صحة وسلامة اللاعبين والمخالطين، شرعت إداراة الوبائيات بولاية القضارف لعمليات تطهير وتعقيم شاملة النطاق، تندرج هذه العمليات الوقائية نسبة لتفشي فيروس كورونا وسط صفوف لاعبي فريق الشرطة القضارف، إشتملت عملية التعقيم لجميع الأماكن التي يتردد عليها اللاعبين من ضمنها تعقيم سيارات الفريق البص والحافلة والسكنات، وتاتي هذه الاجراءات تحت إشراف فريق طبي تابع لوزارة الصحة بالقضارف قسم الوبائيات وفقاً للمعايير المعمول بها.

ومن جانبه وجه الاستاذ عباس الازرق نائب الأمين العام للشرطة ، شكره لتيم إدارة الوبائيات للدور المتعاظم الذي يقوم به عبر تواصله وتتبعه اليومي لحالة المصابين وخص بامتنانه وشكره الجزيل لكل من اطمأن على صحة اللاعبين ومن بادر بالسؤال وتضامن مع النادي في محنته ، متمنيًا للاعبين الشفاء، والسلامه لاسرهم من هذا الوباء داعياً المولى عز وجل ان يحفظ الجميع.