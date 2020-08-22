مجلس هلال الساحل يعلق على موقف الاتحاد العام من أزمة التعليق

قال أمير حسون عضو هلال الساحل انه تابع تصريح بروف كمال شداد حول رفضه التعامل مع البروتوكول الصحي الذي تنوي وزارة الشباب والرياضة اصداره لاستئناف النشاط الرياضي حيث قال عبر المكتب الإعلامي بصحيح العبارة غير معنيين ببروتوكول صحي ترفعه لنا وزارة الشباب والرياضة واضاف لدينا بروتوكول من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر منظمة الصحة العالمية مع ممثلين من اللجان الطبية من قارات العالم الستة وهنا أنا أتفق مع شداد في هذا التصريح وهو يعمل وفق القواعد العامة والنظام الأساسي لدولة الفيفا والتي ينضوي اتحاد الكرة تحت لوائها وبالتالي اي عمل يجب أن يكون وفق القوانين واللوائح والبروتوكول الصادر من الاتحاد الدولي مشيرا إلى أن تصريحات شداد موفقة وينبغي التعامل مع الأزمة القائمة الآن وفق القانون ويجب اصطحاب لوائح الفيفا ضمن النظم.