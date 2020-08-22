بعثة السوكرتا تصل الخرطوم

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي حي العرب بورتسودان للعاصمة الخرطوم وحلت بفندق قباء وسيجري “الشوتال” عصر اليوم السبت مرانا بملعب الصحافة .

وكان السوكرتا قد اقام معسكرا تحضيريا نموذجيا بفندق امبريال بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة خاض من خلاله العديد من المباريات التحضيرية القوية واتاح الجهاز الفني للفريق الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السوداني الممتاز حتى توقفه في مارس الماضي بداعي كورونا بقيادة الخبير ابوعبيدة سليمان الفرصة لكل العناصر.

الجدير بالذكر أن اندية المريخ وحي العرب بورتسودان ومريخ الفاشر وحي الوادي نيالا والخرطوم الوطني رفضت فض معسكراتها تحسبا للعودة المحتمله واستئناف النشاط خاصة وان الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يصدر قرارا تجاه منافساته .

وبحسب مصادر فان لجنة البروتوكول التي كونتها وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية ولاء البوشي قد اوصت بعودة النشاط الرياضي وينتظر ان يصدر قرار مشترك من الطوارئ الصحية ووزارتي الصحة والشباب والرياضة بالعودة في مطلع سبتمبر المقبل .

وسجل نادي حي العرب بورتسودان صوت شكر للسيد والي ولاية الجزيرة واعضاء حكومتة والاتحاد المحلي لكرة القدم برئاسة معتصم عبدالسلام ونادي النيل بقيادة الرئيس خطاب واسرة نادي السهم والخبير محمد الطيب مورينهو والكوميديان عزالدين كوجاك وأسرة فندق امبريال والقطب العرباوي محمد علي مدير شركة ام تي ان والقطب مالك الناصر سليمان واسرة المدرب ياسر حداثة والوسط الرياضي بصفه عامة علي حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال وأكد النادي ان معسكره كان مثالي وادى اغراضه تماما واستطاعت الجهاز الفني ان يحضر في أجواء مثالية للغاية وحققنا الفائده المرجوة تماما وشدد رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة محمد نور على انهم حريصون علي تكرار الزيارة مستقبلا.