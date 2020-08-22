انطلاق معسكر المنتخب الأول اليوم والمعلم يوضح الموقف

الخرطوم : السوداني

قال المدرب العام للمنتخب الوطني الأول خالد بخيت في تصريحات صحفية إن إعداد المنتخب يبدأ اليوم “السبت” بمعسكر مفتوح و لاحقاً يتحول المعسكر إلى مقفول خلال الأسبوع المُقبل.

وأضاف “سيتم قفل المعسكر حال تحصلنا علي موافقات لإقامة مباريات ودية دولية”، لافتاً إلى أن المعسكر الخارجي يتوقف على موافقة “الكاميرون” وأشار إلى أنها طلبت مبلغا ماليا كبيرا نظير مواجهة المنتخب السوداني ودياً.

وقال “سنخاطب منتخبات “تشاد، وكينيا وتنزانيا” للتباري معهاً ودياً”، وتابع ” نتتظر الحصول عل موافقتها لخوض التجارب الإعدادية حتي نكون جاهزين لخوض مباراتي غانا خلال شهر ١١ المقبل”.