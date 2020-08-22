حمدوك: المخلوع تمّت محاكمته في قضايا وما زال يُواجه أخرى

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، إن الرئيس المخلوع تمت مُحاكمته في بعض القضايا وما زال يواجه قضايا أخرى، من بينها مشاركته في انقلاب ٨٩ وفي قضايا ذات صلة بملفات فساد, داعياً لجان التحقيق للإسراع في إنجاز مهامها.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء في خطابه للشعب مساء اليوم السبت، استعداد الحكومة الانتقالية الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من ارتكب جُرماً في حق الشعب السوداني، وجدّد حمدوك التأكيد على تعاون حكومته مع محكمة الجنايات الدولية ليلقى كل من أجرم في حق الضحايا عقابه، وأكد حمدوك حرص الحكومة الانتقالية على توفير أجواء الحريات من أجل حماية المواطن، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الفصل في ١٢ ألف ملف من ملفات إعادة المفصولين وما زال ٤٠ ألف ملف تنظر فيها اللجان المُختصة.