حمدوك: بدأنا خطوات حول ولاية المالية على الشركات الأمنية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء السبت، إنّ الحكومة تعمل على الولاية الكاملة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، فيما يتعلّق بالشركات الخاصّة للقوات النظامية, بينما بدأت خطوات لذلك.

وقال في خطاب بمناسبة مرور عام على رئاسته للحكومة: “مازالت تشوُّهات النظام الاقتصادي الذي أورثه النظام البائد لحكومة الثورة تلقي بثقلها على كاهل المُواطنين, حيث سمح النظام البائد بالمُضاربات الطفيلية في السلع الاستراتيجية، مؤكداً أن هذا ما ستعالجه حكومته عبر برنامج إصلاحي اقتصادي”، وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا البرنامج وهذه الإصلاحات شاقة وصعبة إلا أنها مُهمّة وضرورية على المدى الطويل، مُوضِّحاً أنّ البرنامج سيهدف لدعم الإنتاج عبر الفئات الزراعية والعُمّالية المنتجة في الأرياف والمدن، وقال إننا سنعمل على توفير أجواء الحريات من أجل حماية المواطنين، داعياً لجان التحقيق للإسراع في انجاز مهامها.