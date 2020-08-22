شاهد بالفيديو.. الزمالك يستعرض بثلاثية تكسر كبرياء الأهلي

السوداني: وكالات

اقتنص فريق الزمالك فوزا مثيرا، على حساب ضيفه الأهلي بنتيجة (3-1) في مواجهة القمة التي أقيمت مساء اليوم السبت باستاد القاهرة ضمن الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

تقدم الزمالك بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد “زيزو” وتعادل الأهلي في الدقيقة 62 عن طريق ياسر إبراهيم.

وعاد الزمالك يتقدم مجددا عبر مصطفى محمد في الدقيقة 71، ثم أضاف الصاعد أسامة فيصل الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى بالدوري مع مدربه السويسري رينيه فايلر وتجمد رصيده عند 56 نقطة في صدارة الترتيب.

بينما رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون.