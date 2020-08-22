شاهد الإعلامي محمود سعد يبث لقطات محذوفة مؤثرة تُعرض لأول مرة من مقابلته مع طبيب الفقراء الراحل

الخرطوم: السوداني

بث الإعلامي المصري “محمود سعد” لقطات محذوفة مؤثرة من مقابلته مع الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة الراحل، تُعرض لأول مرة، لاقت أكثر من 3 مليون مشاهدة على منصات التواصل.

تفاصيل مؤثرة لا تصدق من حياه رجل افنى عمره في خدمة الفقراء والمحتاجين، ذكر فيها بأنه لايتناول غير وجبة واحدة في اليوم، ويعمل من الثامنة صباحاً حتى الواحدة فجراً في خدمة المرضى الفقراء.

وقال مشالي أنه لايملك هاتف محمول وغير راغب فيه لعدم ضياع وقته، واضاف بأنه هاوٍ للقراءة ويقرأ بنهم لأي كتاب يقع في يده في الطب أو الادب او الهندسة.

وكان الاعلامي محمود سعد قد قال خلال برنامجه عن الفقيد محمد مشالي : “محمد مشالي مش بس قدوة أنا لا أستطيع أن أكون “ضوفر من ضوافره” لأنه استطاع أن يعيش بإنسجام مع الحياة “.

و توفى الدكتور المصري محمد مشالي، طبيب الباطنة وأمراض الأطفال، والمعروف بـ«طبيب الغلابة»، عن عمر يناهز 76 عامًا، الشهر الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، نقل على أثرها إلى المستشفى، قبل أن تصعد روحه الطيبة إلى بارئها بعد دقائق من وصوله.

يعمل لأكثر من 12 ساعة يوميًا على الرغم من تقدمه في العمر، وذلك لمساعدة أكبر عدد من المرضى الفقراء.

لا يهوى «مشالي» المظاهر أو ارتداء أفضل الملابس، لكن القراءة فقط هي هوايته الوحيدة، التي أفصح عنها في كافة لقاءاته التلفزيونية.