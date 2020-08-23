فحص كورونا وزيادة تعرفة التذاكر يقلصان رحلات البصات للقاهرة إلى(٢٥%) .

الخُرطوم: اليسع أحمد.

شكا نائب رئيس الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية مُعَمَّر عبد الحميد من تقليص عدد رحلات البصات السفرية من الخرطوم إلى القاهرة إلى (٢٥%) بسبب تأخير فحص كورونا الذي يستغرق ثلاثة أيام قبل ظهور النتيجة .

وأكد عبدالحميد في تصريح خاص ل (السوداني ) أن زيادة تعرفة تذاكر البصات من وإلى القاهرة وتَكدُّس المسافرين بمراكز الفحص وتأخير نتائجه قلص عدد الرحلات من (٤٠) رحلة في اليوم إلى(١٠) رحلات فقط ، ونوه إلى أن المسافرين بعد وصولهم لمصر مُلزمون بفحص الكورونا عند الإياب بقيمة (١٧٠٠) جنيه مصري ما يعادل(١٥) ألف جنيه سوداني، الأمر الذي انعكس على عزوف التجار والسواح عن السفر بسبب ارتفاع التكاليف ، مشيراً إلى أن الغرفة خفضت قيمة التذكرة للقاهرة من (٨) آلاف إلى(٦) آلاف ضمن عروض الترغيب للسفر بعد تراجع نسب المسافرين .