المكافحة تحبط محاولة تهريب غاز مدعوم بنهر النيل

نهر النيل: السوداني

أحبطت مكافحة التهريب بولاية نهر النيل محاولة تهريب غاز مدعوم وكميات من الوقود (بنزين) في طريقها إلى خارج البلاد .

وقال مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية نهر النيل العقيد جاد كريم أحمد الفضل لـ(المكتب الصحفي للشرطة) إن قواته بشعبة شندي ضبطت ثلاثة لواري تحمل (644) اسطوانة غاز بالإضافة إلى 240 جالون بنزين في طريقها إلى التهريب دون مستندات رسمية،

موضحاً أنهم دونوا بلاغات تحت المواد 5/8/10 من قانون حماية المستهلك. وأضاف مدير المكافحة عطبرة أن تلك الضبطية تأتي في اطار خطة مكافحة منع تهريب السلع الاستراتيحية بالولاية.

وأكد جاد كريم أن إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل تعمل على سد كافة الثغرات التهريبية ومحاربة تهريب السلع والبضائع لا سيما الاستراتيجية من خلال أطواف وارتكازات وقوات تعمل بيقظة وفطنة للحفاظ على مقدرات البلاد.