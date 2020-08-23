بمشاركة (26) لاعبا انطلاقة البرنامج الإعدادي لصقور الجديان الفرنسي يوضح الخطة.. المعلم يطالب بالجدية وتدريبات خاصة للثلاثي

الخرطوم : السوداني

عاد المنتخب السوداني الأول لكرة القدم إلى التدريبات عند الساعة السابعة من صباح امس السبت، على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2، تحت إشراف الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني لصقور الجديان، والكابتن خالد بخيت، المدرب العام للمنتخب، وفي المستهل قدم الجهاز الفني محاضرة تحدث من خلالها عن دواعي التجميع، والتي تمثلت في عدم قيام بطولة الدوري الممتاز، والتي كانت ستكون إعداد أمثل، مع إعلان مواجهتي غانا في نوفمبر المقبل بتصفيات أمم افريقيا 2022م، وكذلك شرح البرنامج القادم من تمارين ومعسكر أولي، وتباري دولي، وضرورة الاهتمام، ونفّذ الدكتور عبدالعظيم جابر أخصائي الأحمال تمارين بدنية خفيفة للاعبين، تقديراً للتباين في الوضعية البدنية لهم؛ إزاء عدم الانتظام والتباين في التدريبات بالاندية، ووجه فيلود جابر بإخضاع لاعبي الهلال الخرطوم، والأهلي شندي إلى برنامج تدريبي خاص لعدم انتظام التدريبات في نادييهما.

وأخضع الكابتن عيسى الهاشماب حراس المرمى الثلاثة؛ علي أبوعشرين، منجد النيل، وجاهد محجوب إلى تمارين خفيفة في التوقع، وجرى المران بحضور الدكتور وائل حداد طبيب المنتخب، واخصائي العلاج الطبيعي – أسعد – وبدأ التدريب بالجري حول الملعب، قبل إنفاذ بعض التمارين البدنية المتنوعة باستخدام العلامات، قبل الختام بتقسيمة تكتيكية في منتصف الملعب، وسيؤدي المنتخب مرانه الثاني يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة صباحاً على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2.

يذكر أن الاستاذ حسين الياس المدير التنفيذي للمنتخب كان حضوراً بالمران الذي شرّفه عضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ عمار الصادق رئيس لجنة المدربين أيضاً بالاتحاد.