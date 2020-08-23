المدير الفني الفرنسي يتحدث عن إعداد صقور الجديان

أبدى الفرنسي هوبيرت فيلود المدير الفني للمنتخب الوطني السوداني الأول لكرة القدم قلقه من توقف النشاط في السودان، وإبتعاد لاعبيه عن حساسية اللعب التنافسي، وشكر فيلود الاتحاد على الاهتمام بتجميع اللاعبين من وقت لآخر؛ لأجل الحفاظ على الحالة البدنية لهم، وابان انه من خلال كلية المنتخب الحالية سيعمل على إضافة عدد من اللاعبين، وربما يصل إلى (30) لاعبا في كلية المنتخب، قبل ان يتم تقليصها إلى (23) لاعبا حين التوجه إلى المعسكر الخارجي وخوض المباريات الدولية، وتحدث فيلود إلى اللاعبين عن ضرورة الاهتمام والتدرُّب حتى بشكل فردي خلال أيام توقف التدريبات في الأندية، وأشار فيلود إلى انهم سيستعجلون المعسكر الداخلي، من أجل تطبيق عدد من التدريبات التي يحتاجوها قبل مواجهة المنتخب الغاني، الذي يؤدي لاعبيه مباريات منتظمة مع انديتهم، وجاء ذلك في سياق حديثه مع اللاعبين إبان المحاضرة التي قدمها في مستهل المران، وفي جزئية أخرى كان حديثه للموقع الرسمي للاتحاد بشأن مستقبل التحضيرات.