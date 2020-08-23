لجنة مراجعة الاستادات تجتمع ظهر الإثنين المقبل

تعقد اللجنة المكلفة بمراجعة الاستادات الثلاثة (الخرطوم، الهلال، والمريخ) إجتماعها الأول غدا الاثنين، عند الساعة الواحدة ظهراً في مكاتب الاتحاد، وذلك برئاسة اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، وكان تكوين اللجنة من جانب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، من أجل معالجة الملاحظات التي أبداها الاتحاد الافريقي للكرة (كاف) على الملاعب الثلاثة، وكذلك المتطلبات التي بعث بها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتنتظر المنتخب الوطني الأول مباراة دولية مع نظيره الغاني في نوفمبر المقبل بالسودان، بعد خوض المباراة الأولى في غانا، وستجري المباراتان خلال ثمانية أيام فقط؛ إذ تحدد لهما الفترة ما بين (9 -17) نوفمبر المقبل.