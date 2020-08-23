بعد عودة المحاضر الألماني ترقب لوصول مدرب المنتخبات السنية غدا

وصل العاصمة الخرطوم مساء الخميس الماضي، الكابتن آيت عبد الملك الألماني الجنسية الجزائري الأصل، المدرب المحاضر الذي تعاقد معه الاتحاد السوداني لكرة القدم ، لتأهيل وتدريب المدربين والاسهام في وضع منهج تدريبي خاص بالاتحاد، ويصل الكابتن منير لهباب المدير الفني للمنتخبات السنية بالاتحاد إلى الخرطوم عند الساعة الواحدة من فجر غد الإثنين على متن الخطوط التركية، وذلك لمواصلة مهامه في الاشراف على المنتخبات السنية، بدءاً من منتخب الشباب المجابه بمشاركة في بطولة التحدي لدول شرق ووسط افريقيا (سيكافا) المقررة في أكتوبر المقبل، من بعد اعتذار السودان عن استضافتها بعد قبول تأجيلها إلى ديسمبر.. ويشارك المنتخب أيضاً في تصفيات أمم افريقيا للشباب 2021م، التي تتم بالتجمع (زون) في المناطق الافريقية الست، والدولة التي تستضيف البطولة المنافسة الاقليمية، هي ذاتها التي تستضيف التصفيات لنهائيات الشباب الافريقي في موريتانيا 2021.. والتي لم يتم الاعلان عن تأجيلها حتى الآن، سيما وأنها تقام على شرفها الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد الافريقي لكرة القدم في مارس من العام المقبل.