الفيفا يصدر لائحة جديدة بشأن المنشطات

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم، تعميم من الاتحاد الدولي للعبة (FIFA)، يفيد من خلاله إصدار لائحة جديدة بشأن المنشطات، وتم إرفاق المسودة المقترحة، هذا وأفاد الدكتور حسن أبوجبل أنهم في الامانة العامة قاموا بتحويل اللائحة إلى اللجنة الطبية في الاتحاد برئاسة البروفسير زهير مكي، وزاد بأن هناك ورشة ستقام لمدة ثلاثة أيام، أولها يوم 22 سبتمبر، وثانيها 24 سبتمبر، وثالثها في الأول من أكتوبر 2020م، يتم من خلالها إجراء عصف ذهني لمناقشة كل المقترحات والآراء والملاحظات الواردة في اللائحة، والتي سيتم تطبيقها بحسب المنشور في الأول من يناير بالعام المقبل.