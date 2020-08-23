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ياسر العطا: تعافي الاقتصاد لا يتم بهدم مؤسسات الشعب الناجحة بل بالانتاج

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

قال رئيس لجنة إزالة التمكين الفريق ياسر ‏العطا إن تعافي الاقتصاد لا يتم بهدم مؤسسات الشعب الناجحة بل بالانتاج وزيادة انتاج البترول والاستفادة من امكانيات شركة زادنا ومنظومة الصناعات الدفاعية لزيادة الايرادات.

alsudani
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