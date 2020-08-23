ياسر العطا: تعافي الاقتصاد لا يتم بهدم مؤسسات الشعب الناجحة بل بالانتاج

الخرطوم: السوداني
قال رئيس لجنة إزالة التمكين الفريق ياسر العطا إن تعافي الاقتصاد لا يتم بهدم مؤسسات الشعب الناجحة بل بالانتاج وزيادة انتاج البترول والاستفادة من امكانيات شركة زادنا ومنظومة الصناعات الدفاعية لزيادة الايرادات.
الخرطوم: السوداني
قال رئيس لجنة إزالة التمكين الفريق ياسر العطا إن تعافي الاقتصاد لا يتم بهدم مؤسسات الشعب الناجحة بل بالانتاج وزيادة انتاج البترول والاستفادة من امكانيات شركة زادنا ومنظومة الصناعات الدفاعية لزيادة الايرادات.
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