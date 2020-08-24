النائب العام يقف على تسليم حاوية المخدرات للقضاء

الخرطوم : آيات فضل

وقف النائب العام تاج السر الحبر ، والمدير للعام للجمارك ، الفريق بشير الطاهر بشير ، على إجراءات تسليم حاوية المخدرات، كمعروضات لمحكمة جنايات الخرطوم شمال وذلك بسوبا الحاويات.

وكان قاضي محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال المعز بابكر قد امر بإحالة ملف شحنة حاوية المخدرات ووضعه امام رئيسة القضاء.

وقال القاضي وفي جلسات سابقة إنه لم يتم احضار المعروضات في البلاغ بالاضافة الى التقارير الفنية التي تخص الشحنة و امر بإحالة الملف لرئيسة القضاء ،حتى يتمكن من الفصل فيه.

وتشير التفاصيل لمعلومة عن حاوية مخبأة بداخلها (9) ملايين حبة ترمادول داخل شامبوهات شعر للتموية ،وذلك بميناء ود مدني الجاف بولاية الجزيرة كما تم القبض على المتهمين الـ(15) ومن بينهم مخلص جمركي وسائق.