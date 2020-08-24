المعاشيون يطالبون بزيادة رواتبهم ويعلنون وقفة بالاربعاء

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف الأمين العام لاتحاد معاشيي الخدمة المدنية ، تاج السِر شُكر الله عن تنفيذ وقفة احتجاجية ، للمعاشيين كافة ، صباح الأربعاء المقبل ،أمام مجلس الوزراء وتسليم مذكرة لرئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك، تطالب بزيادة مرتباتهم أسوة ببقية القطاعات بما يوفر لهم العيش الكريم.

وأكد شُكر الله في تصريح لـ(السوداني) أن اﻻتحاد طرق كل أبواب الدولة من أجل إنصاف منسوبيه ، وتسليم أربع مذكرات لكل من وزارة المالية، وزارة العمل، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس السيادة ، قوبلت بالاهمال، مؤكداً تزامن الوقوفة في الحادية عشرة من صباح الاربعاء بكل ولايات البلاد.