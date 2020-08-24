أزمة الوقود تشل عمل الكهرباء بشندي

شندي: السوداني

تعاني كهرباء شندي ، من أزمة وقود حادة اثرت على عمل البلاغات بشكل كبير، وأبلغت مصادر مأذونة “السوداني” أن العاملين ببلاغات الكهرباء غير قادرين على الاستجابة لبلاغات المواطنين، لعدم توفر وقود لسيارات شركة الكهرباء، وقالت المصادر إن الوضع اصبح خطيراً وينذر بحدوث كارثة إذا لم تتدخل السلطات خاصة فى البلاغات الخطيرة.

وقالت المصادر إن شركة الكهرباء عندما تعثر على تصديق للوقود، تفشل فى توفير المال لشرائه، وطالبت المصادر سلطات الولاية بالتدخل العاجل حتى لا تتفاقم الأزمة ويحدث ما لا يحمد عقباه.